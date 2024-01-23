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        Ulaşım avantajlarıyla sanayisini büyüten Balıkesir'in ihracatı ilk kez milyar doları aştı

        MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin tarım ve turizmde önde gelen illerinden Balıkesir'in ihracatı, ilk kez milyar dolar seviyesini geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:38
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        Ulaşım avantajlarıyla sanayisini büyüten Balıkesir'in ihracatı ilk kez milyar doları aştı
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        MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin tarım ve turizmde önde gelen illerinden Balıkesir'in ihracatı, ilk kez milyar dolar seviyesini geçti.

        Hem Marmara Denizi hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımında sahip olduğu avantajları değerlendiren Balıkesir'in dış satımı son yıllarda ivme kazandı.

        İlin özellikle son 5 yılda önemli bir seviyeye gelen ihracatı, geçen sene 2022 yılına göre yüzde 14,9 artışla 930 milyon 866 bin dolardan 1 milyar 70 milyon dolara çıktı.

        Balıkesir'in Cumhuriyet tarihinde ilk kez milyar doları aştığı 2023 ihracatının en önemli kalemleri, 324 milyon 746 bin dolarla elektrik ve elektronik, 171 milyon 418 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 74 bin 405 dolarla zeytin ve zeytinyağı, 72 bin 590 dolarla otomotiv endüstrisi, 49 milyon 755 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

        İl genelinde Ayvalık Gıda İhtisas OSB, Bandırma OSB, Dursunbey OSB, Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB, Balıkesir OSB, Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma OSB, Edremit Tarıma Dayalı (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas OSB, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB olmak üzere 8 organize sanayi bölgesi faaliyet gösteriyor.

        Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, AA muhabirine, Marmara ve Ege'ye kıyısı olan Balıkesir'in hem turizm hem tarım hem de sanayi alanında büyüdüğünü söyledi.

        İlin 2023'te tarihinde ilk kez ihracatta 1 milyar dolar eşiğini aştığını belirten Kula, "İhracatımız 2023 yılında 1 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Buna paralel olarak ithalatımızı da yaklaşık 800 milyon dolarla kapatacağız." dedi.

        Kula, Balıkesir'in dış ticaret fazlası veren bir il olduğunu belirterek, bunun ülkeye daha fazla döviz kazandırmak, kalkınma ve gelişmeyi artırmak anlamına geldiğini vurguladı.

        Balıkesir'i "Türkiye'yi doyuran il" olarak tanımladıklarını dile getiren Kula, şöyle devam etti:

        "Gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok firmamız var. Pandemi döneminde dahi bu firmalarımız her zaman işlerinin başında üretime ara vermeksizin çalışmaya devam ettiler. Zeytin ve zeytinyağı ihracatımıza baktığımızda (2022 yılına göre) yüzde 337 artmış. Gıda sanayinin ne kadar önemli olduğunu bu sayede görmüş oluyoruz. Son 5 yılda Balıkesir ihracatını yüzde 100 artırdı ve önümüzdeki süreçte de Balıkesir'in Türkiye'nin ortalamasının üzerinde büyüyeceğini ve ihracatını artırarak devam edeceğini düşünüyorum."

        - 1915 Çanakkale Köprüsü, Balıkesir'in Avrupa'ya açılan kapısı

        Yatırımcının en çok önemsediği konulardan birinin ulaşım olduğunu ifade eden Kula, önceki yıllarda İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir'den geçeceği açıklandığında bile ilin ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

        Balıkesir'i ulusal ve uluslararası birçok firmanın tercih ettiğini dile getiren Kula, şöyle konuştu:

        "Biz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Balıkesir'in Avrupa'ya açılan kapısı olarak görüyoruz. Balıkesir'den yola çıkan bir tır, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek Avrupa'ya ulaşabiliyor. Gerek otoyollar ve köprülerle gerekse OSB'mizde gümrük müdürlüğünün açılması ihracatçılarımızın işini kolaylaştırıyor, maliyetlerini düşürüyor. Balıkesir tüm bunlarla birlikte yatırımları çekerek bölgedeki nasibini alıyor. Balıkesir bölge olarak İstanbul-İzmir hattında 25 milyon nüfusun tam ortasında olan bir yer. Hem ham maddeye yakınlığı var hem de pazara olan yakınlığıyla kentimiz büyük bir potansiyel."

        Kula, Balıkesir'de tarıma ve hayvancılığa dair sanayiyi de çok önemsediklerini belirtti.

        Gönen ve Bigadiç'te kurulacak Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerin üretime büyük katkı sağlayacağını söyleyen Kula, şunları kaydetti:

        "OSB yönetim kurullarında, tamamen çevreye duyarlı ve şehri kalkındıracak firmaları seçip öncelik veriyoruz. Şehrimizi kalkındıracak, yeşil enerji ile çalışacak doğa dostu firmalar seçmeye çalışıyoruz. Gelecek yatırımlarla Balıkesir'in ihracatı da istihdamı da çok daha ileri gidecektir. Merkezdeki OSB'mizde şu an 19 bin kişi çalışıyor, orada 40 bin kişinin çalışması hedefleniyor. Bu 5 yıllık süreçte bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Genişleme alanında 2 yıl içinde 52 firmamız üretime başlayacak. Balıkesir, Türkiye'nin üzerinde büyüme rakamlarıyla koşar adım hedeflerine yürümeye devam edecek."

        Rahmi Kula, Balıkesir'in ihracatını 5 yıllık süreçte yüzde 100'den daha fazla artıracağına inandıklarını vurgulayarak, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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