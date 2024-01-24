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        Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda

        HAKAN FİRİK - Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ihracatında önde gelen illerden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı iki kırsal mahallede çiftçiler, gelecek yıldan itibaren organik ürün sertifikasıyla satış yapabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:08
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        Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda
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        HAKAN FİRİK - Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ihracatında önde gelen illerden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı iki kırsal mahallede çiftçiler, gelecek yıldan itibaren organik ürün sertifikasıyla satış yapabilecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mutluköy ve Murateli kırsal mahallelerine yönelik hazırlanan 3 yıllık "Organik Zeytin Köyü" projesinde 2022 ve 2023 dönemleri sertifikalandırma süreci olumlu sonuçlandı.

        Edremit Körfezi'ndeki yaklaşık 12 milyon ağaçtan 200 bininin bulunduğu iki mahalledeki 170 üretici, 2024 zeytin üretim sezonunun sonunda sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından organik ürün tesciline kavuşacak.

        Zeytinliklerde sadece organik gübre kullanan, iyi tarım uygulamaları yapan üreticiler, 2025'ten itibaren zeytin ve zeytinyağını organik ürün sertifikasıyla satabilecek, paketli ürün ihraç edebilecek. Bu gelişmenin, üreticilerin gelirinin artmasının yanında Ayvalık zeytini ve zeytinyağının dünya genelinde tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

        ​​​​​​​İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, AA muhabirine, organik ürün projesine ilişkin bilgi verdi. Alkan, "Türkiye'de ilk defa uygulanacak organik zeytin köyü projesini 2022 yılında başlattık. 3 senelik sertifikalandırma süreci bitiminde tam organikliğe geçebiliyor. 2022 ve 2023 yıllarında hem analizler hem de tüm aşamaları olumlu sonuçlandırdık. 2024 yılında da sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla 2025'te Organik Zeytin Köyü'nü hayata geçireceğiz." dedi.

        - "Kimyasalı zeytinlik arazilerimizden kestik"

        Mutluköy Mahallesi Muhtarı Erdinç Tügen de Tarım ve Orman Bakanlığının organik üretimle ilgili projesini duyar duymaz muhtarlık olarak başvurduklarını söyledi.

        Onay aşamasının ardından proje dosyası hazırlandığını ve sürecin başladığını belirten Tügen, "Şu anda süreçteki birinci, ikinci etabı geçtik ve üçüncü etaba doğru gidiyoruz. Köylülerimizin zeytinlik arazilerini gezdik, yerlerini belirledik, çiftçilerimizin dosyalarını hazırladık. İkinci etapta zeytinliklerimizin toprak, yaprak ve meyve tahlillerini yaptık." diye konuştu.

        Tügen, sorunsuz ilerleyen süreçte projenin mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

        Mutluköy ve Murateli'nden 170 çiftçinin projeye dahil edildiğini belirten Tügen, şunları kaydetti:

        "Organik zeytin köyü sertifikasını alabilmemiz için 3 ila 4 senelik süreç gerekiyor. Biz şu anda 1,5 senemizi tamamladık ve bu süreçte kesinlikle kimyasal gübre, kimyasal ilaç, kimyasal olan hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın onaylı ilaçları ve gübreleri var, bunlarla zeytin ağaçlarımızı gübreliyoruz. Organik olması için de her şekilde kimyasalı zeytinlik arazilerimizden kestik. Şu an önlemlerini aldık ve hem zeytin arazilerimizi koruyarak hem de daha çabuk organiğe dönüşmesi için çevre komşularımızdaki zeytinliklerin de önlemlerini alarak süreci devam ettiriyoruz."

        Tügen, bu projeyle 200 bin zeytin ağacına altın madalya kazandırmış gibi olacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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