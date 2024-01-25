Edremit'te firari terör hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer R'nin Edremit'te olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.