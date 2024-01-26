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        Balıkesir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:08
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        Balıkesir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şüpheliye ait araca operasyon yaptı.

        Operasyonda bir şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise 231 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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