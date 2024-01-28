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        Balıkesir'den 10 ülkeye zeytinyağı ihraç ediliyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde butik zeytinyağı üretimi yapan işletme, dünyanın değişik ülkelerine yılda 50 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:21
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        Balıkesir'den 10 ülkeye zeytinyağı ihraç ediliyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde butik zeytinyağı üretimi yapan işletme, dünyanın değişik ülkelerine yılda 50 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştiriyor.

        Yıllık 200 ton coğrafi işaretli zeytinyağı üretme kapasitesine sahip firma, üretiminin yüzde 25'ini Almanya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Rusya, Dubai, Katar, Arabistan, ABD ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediyor.

        Genellikle dış piyasaya zeytinyağı pazarlayan Novavera firması, aralarında Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan, Japonya, Arjantin, Amerika ve Almanya gibi zeytinyağı sektörünün önde gelen 14 ülkesinde 2023 yılında düzenlenen yarışmalarda 108 ödül alarak, topladığı 5 bin 665 puan ile 40 bin üretici arasından 2 yıl üst üste dünya 4'üncülüğü elde etti.

        2018 yılında faaliyetine başlayan firma, Ayvalık ve Manisa bölgelerindeki zeytin bahçelerinde bulunan 55 bin ağaçtan hasat ettiği zeytinleri modern teknolojilerle erken hasat soğuk sıkım tekniği ile yüksek polifenollü, yoğun meyvemsiliğe sahip zeytinyağına dönüştürüyor.

        Geleneksel sistemin dışında teknolojik, modern sistemlerle 2018 yılında dünya çapında katıldığı yarışmalarda önemli dereceler aldıklarını belirten işletme müdürü Mustafa Al, "2018 yılında ilk 50’ye, 2020 yılında ilk 10'a giren ilk ve tek Türk markası olan işletmemiz, geçtiğimiz yıl 40 bin üretici arasında 14 yarışmada topladığımız 108 ödülle beraber 2 yıl üst üste ilk 4'e girmeyi başarıyor." dedi.

        Bu işin bir tesadüf olmadığını, başarının sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğini ifade eden Al, "Bu Türk zeytinyağının markalaşması açısından da, markalı satışın yapılması açısından da, ihracat tarafında da Avrupa’nın veya tüm dünyanın Türk zeytinyağına bakış açısını tamamıyla değiştirilmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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