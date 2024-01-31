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        Kazdağları Milli Parkı'ndaki kar manzaraları dronla görüntülendi

        Balıkesir ile Çanakkale sınırları içinde bulunan Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı dolayısıyla milli park beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:49 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:49
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        Kazdağları Milli Parkı'ndaki kar manzaraları dronla görüntülendi
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        Balıkesir ile Çanakkale sınırları içinde bulunan Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı dolayısıyla milli park beyaza büründü.

        Kazdağları Milli Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, Edremit Körfezine bakan yüzünde etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz manzara, milli park görevlilerince dron ile görüntülendi.

        1993 yılında 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

        Kar yağışının ardından milli parkta oluşan manzara görülmeye değer görseller ortaya çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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