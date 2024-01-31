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        Ayvalık'ta kuvvetli fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 tekne alabora oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 23:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:57
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        Ayvalık'ta kuvvetli fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 tekne alabora oldu.

        Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle Ayvalık’ın kıyı şeridindeki tekneler sürüklendi.

        Sahilkent Mahallesi, Cunda Adası ve Paşalimanı mevkilerinde etkili olan fırtına nedeniyle iki balıkçı teknesiyle bir yat batarak zarar gördü.

        Kuvvetli fırtına nedeniyle Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri de iptal edildi.

        Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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