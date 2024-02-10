Balıkesir'de kaldırım çöktü, 3 metrelik çukur oluştu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarındaki kaldırımın çökmesiyle yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarındaki kaldırımın çökmesiyle yaklaşık 3 metrelik çukur oluştu.
İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi.
Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu.
Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında buradan hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.
Bandırma Belediyesi ekipleri yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.