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        Teksüt Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:30 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:39
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        Teksüt Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Taraftarlarını hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Takımı sezon sonu Süper Lig'e çıkarıp, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Şu an istediğimiz skorları alamıyoruz. Bugünkü maç kazanmamız gereken bir maçtı. Maçı kazansaydık yukarılara tutunabilirdik. Maçın genelinde pozisyona girmekte zorlandık. Rakibimize de çok pozisyon vermedik. Topu kaptırdığımız bir pozisyon sonrası golü yedik. Galatasaray maçı bizim için yoğun bir tempoda geçmişti. Bugünkü maçın son bölümünde hem mental hem de fiziksel olarak onun etkilerini gördük. Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Çok iyi olmak zorundayız. Üzdüğümüz taraftarları da sezon sonu mutlu etmek zorundayız."

        - Stoilov: "Bu galibiyet bizim için çok önemli"

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da önemli bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.

        Bandırmaspor'un iyi ve organize bir takım olduğunu anlatan Stoilov, şöyle konuştu:

        "Bizim takım, organizasyonunu ve dinamizmini sonuna kadar sürdürdü. 2 gol bulduk. Bu statta oynamak birçok takım için zor. O yüzden bu galibiyet bizim için çok önemli. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi her zaman destekliyorlar. Takım ve taraftar birlikte olduğumuzda her şeyi başarabileceğimize ve Süper Lig'e çıkabileceğimize inanıyorum. Önümüzde çok maç var ve taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. O yüzden ceza yememeleri için taraftarlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum."

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