Bakan Kacır, Balıkesir'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma Sanayii İcra Komitesinin akabinde dünyaya duyurduğumuz 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemimizle dost düşman bütün dünyaya mesaj vereceğiz. Dostlarımız itimat içinde olsunlar, huzur içinde olsunlar, güven içinde olsunlar. Hasımlarımız endişe görebilir, Türk milletinden korkabilirler." dedi.

Bakan Kacır, Balıkesir Öğretmenevi'nde Balıkesir Engelsiz Düşler Ailesi ve Ritim Ailesi gösterisini izlemesinin ardından AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesinin önemini vurguladı.

"Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna savunma sanayi ile başladık çünkü savunma sanayinde millileşme Türkiye için bir tercih değil mutlak bir zorunluluktur. Terör saldırılarıyla millet olarak çok sayıda evlatlarımızı şehit verdik, gördük ve anladık ki ancak savunma sanayinde millileşmeyi sağlarsak o zaman bu ülkede terörü yok etme imkanına sahip olacağız. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin evlatlarının alın terine, akıl terine güvendi, önlerindeki engelleri tek tek kaldırdı, yeri geldi dünyaya meydan okudu, işte o zaman Türk milletinin öz evlatları Bayraktar'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, KIZILELMA'yla, KAAN'la Türk'ün imzasını gökyüzüne attılar."

- "İnşallah gün gelecek dünyada zulmü bitiren yine bu asil millet olacak"

Bakan Kacır, Türkiye'nin bağ kuran, işbirliği geliştiren rol model bir ülke olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye 10 aydır devam eden saldırılarına değinen Kacır, şunları kaydetti:

"Dünya 21. yüzyılda belki de daha önce hiçbirimizin tahmin edemeyeceği düzeyde bir vahşeti, soykırımı canlı yayında izliyor. 40 binden fazla insan 300 gündür Filistin topraklarında, Gazze topraklarında İsrail tarafından katledildi. Camiler bombalandı, kiliseler, okullar, hastaneler yerle bir edildi. Görünen o ki bu zulüm bitmeyecek, görünen o ki dünya bu zulmü durdurmaya yeltenmeyecek; ta ki Türkiye ayağa kalkana kadar. Evet İsrail'in yatıp kalkıp Türkiye'yle meşgul olan çapsız bir sözde siyasetçisi var. Yatıp kalkıp bizi tehdit ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeye kalkıyor. Bizi boşuna kışkırtmasın. Biz kışkırtmalara gelmeyiz ama Türk milleti gereğini yapar. Türk milleti vakti saati geldiğinde tarih boyunca insanlık misyonunu icra etmiş, dünyayı adaletle, merhametle, yeniden buluşturmuş bir millettir. Biz ne onun alçak sataşmalarını cevapsız bırakırız ne Filistinli mazlumları, masumları ve de mahzunları yalnız bırakırız. Her daim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda hakkı haykırmaya, hakikati savunmaya, mazlumun, masumun yanında olmaya devam edecek. Türk milleti; inşallah gün gelecek dünyada zulmü bitiren yine bu asil millet olacak."