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        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:08
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        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Polis, Altıeylül, Karesi, Burhaniye ve Marmara ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları süren şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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