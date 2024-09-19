Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, bu kapsamda ilde "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan İ.I'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.