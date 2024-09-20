Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de husumetlisi dahil 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla ateş ettiği husumetlisi ve çevredeki 5 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de husumetlisi dahil 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla ateş ettiği husumetlisi ve çevredeki 5 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir çay bahçesinde oturan Hüseyin Açıkgöz ile çevredeki 5 kişinin tabancayla vurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda, olayda kullanılan tabanca ve şarjör ile motosiklet, kask, ruhsatsız tüfek, motor şasi numarası kazınmış çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ele geçirdi.

        Husumetlisi Açıkgöz'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen U.İ. ile diğer 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden U.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

        - Olay

        İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ne 17 Eylül'de gelen şüpheli, çay bahçesinde oturan ve önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Açıkgöz'e, yanındaki tabancayla 10 el ateş açarak kaçmıştı.

        Açıkgöz'ün sağ kolu ve bacağı ile göğsünden yaralandığı saldırıda, seken kurşunlar çevrede bulunan Mustafa Çimen, Resmiye Hacıfazlıoğlu, Ayşe Ceylan, Şevval Afacan ve Safiye Korkmaz'a isabet etmişti.

        Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen saldırıda yaralanan 6 kişi, yakındaki özel hastanede tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı otoparka silahlı saldırının 5 şüphelisi...
        Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı otoparka silahlı saldırının 5 şüphelisi...
        Balıkesir'de "Ekonomi Ödülleri 2024" programı düzenlendi
        Balıkesir'de "Ekonomi Ödülleri 2024" programı düzenlendi
        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçi...
        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçi...
        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı