Balıkesir'de husumetlisi dahil 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Açıkgöz'ün sağ kolu ve bacağı ile göğsünden yaralandığı saldırıda, seken kurşunlar çevrede bulunan Mustafa Çimen, Resmiye Hacıfazlıoğlu, Ayşe Ceylan, Şevval Afacan ve Safiye Korkmaz'a isabet etmişti.

Husumetlisi Açıkgöz'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen U.İ. ile diğer 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda, olayda kullanılan tabanca ve şarjör ile motosiklet, kask, ruhsatsız tüfek, motor şasi numarası kazınmış çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ele geçirdi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir çay bahçesinde oturan Hüseyin Açıkgöz ile çevredeki 5 kişinin tabancayla vurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla ateş ettiği husumetlisi ve çevredeki 5 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

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