Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Alper Demirbaş, Sezgin Çınar, Şenol Bektaş

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berisbek, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Sitoe, Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Dk. 67 Paulinho), Diniyev (Dk. 83 Hikmet Çiftçi), Paixao (Dk. 83 Diakhaby), Mehmet Özcan (Dk. 90+2 Sergen Piçinciol) , Nomel (Dk. 67 Faruk Can Genç)

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Alper Uludağ (Dk. 59 Schulz), Tolga Ciğerci, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 75 Aleksis Özçakmak), Osman Çelik, Rotariu, Ali Kaan Güneren (Dk. 59 Dadashov), Saponara (Dk. 75 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 65 Varga)

        Goller: Dk. 37 Paixao, Dk. 51 Mehmet Özcan (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 İbrahim Kaya, Dk. 76 Diniyev, Dk. 85 Sergen Piçinciol (Bandırmaspor), Dk. 33 Tolga Ciğerci, Dk. 38 Kitsiou, Dk. 40 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 43 Alper Uludağ, Dk. 76 Osman Çelik (Ankaragücü)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Balıkesir'de maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Edremit Körfezi'nde eylüle veda ederken "pastırma yazı"nda deniz keyfi yapt...
        Edremit Körfezi'nde eylüle veda ederken "pastırma yazı"nda deniz keyfi yapt...
        Erdek'te silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
        Erdek'te silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
        Erdek'te tabancayla bacağından vurulan kadın yaralandı
        Erdek'te tabancayla bacağından vurulan kadın yaralandı
        Eğitimini birincilikle tamamlayan Hava Pilot Üsteğmen Geyik, 'Savaşan Şahin...
        Eğitimini birincilikle tamamlayan Hava Pilot Üsteğmen Geyik, 'Savaşan Şahin...
        Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet...
        Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet...