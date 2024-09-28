Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Alper Demirbaş, Sezgin Çınar, Şenol Bektaş
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berisbek, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Sitoe, Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Dk. 67 Paulinho), Diniyev (Dk. 83 Hikmet Çiftçi), Paixao (Dk. 83 Diakhaby), Mehmet Özcan (Dk. 90+2 Sergen Piçinciol) , Nomel (Dk. 67 Faruk Can Genç)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Alper Uludağ (Dk. 59 Schulz), Tolga Ciğerci, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 75 Aleksis Özçakmak), Osman Çelik, Rotariu, Ali Kaan Güneren (Dk. 59 Dadashov), Saponara (Dk. 75 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 65 Varga)
Goller: Dk. 37 Paixao, Dk. 51 Mehmet Özcan (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 İbrahim Kaya, Dk. 76 Diniyev, Dk. 85 Sergen Piçinciol (Bandırmaspor), Dk. 33 Tolga Ciğerci, Dk. 38 Kitsiou, Dk. 40 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 43 Alper Uludağ, Dk. 76 Osman Çelik (Ankaragücü)
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