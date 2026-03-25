Habertürk
Habertürk
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde açık artırmayla damızlık koç satışı yapıldı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 1 milyon 110 bin liraya satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde açık artırmayla damızlık koç satışı yapıldı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 1 milyon 110 bin liraya satıldı.


        "Merinos Çiftliği" olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015'ten itibaren "Koyunculuk Araştırma Enstitüsü" adıyla faaliyetine devam ediyor.

        Geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, bu sene satışa sunulan 121 koçu alabilmek için yarıştı.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, yaptığı konuşmada, koçların özenle seçildiğini söyledi.

        Koçların yarının sürülerini oluşturacağını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

        "Elbette bu noktaya gelmek kolay olmadı. Bu durum yıllara yayılan, nesiller boyu süren ciddi çalışmaların bir sonucudur. Bu başarı sadece tecrübeyle değil bilimle, teknolojiyle ve büyük bir emekle mümkün oldu. Nasıl ki bugün ülkemiz savunma sanayiinde ve yüksek teknolojide önemli bir noktaya geldiyse, tarımın pek çok alanında da aynı ilerleme kaydediliyor. Tohumdan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa, balıkçılıktan diğer üretim alanlarına kadar her birinde ayrı bir bilim, teknoloji, büyük bir alın teri var. Bu çalışmaların sizlerle buluşması ve sahada karşılığını bulması hepimiz için hem gurur hem de mutluluk kaynağıdır. Alacağınız hayvanları memleketlerinize götürecek, çok daha verimli ve bereketli nesiller elde edeceksiniz. Buna yürekten inanıyorum."

        Programa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.

        Açık artırmada merinos ırkı damızlık bir koç, Emre ve Emrah Sömer kardeşler tarafından 1 milyon 110 bin liradan satın alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Damızlık koçta rekor, açık artırmada 1 milyonluk satış Küçükbaşta büyük rak...
        Genç Sporcular, Türk sporuna emek vermiş isimlerle buluştu Altıeylül'de yaş...
        Edremit'te kreş öğrencileri huzur evini ziyaret etti
        Başkan Ertaş, belediye ekibiyle çalışmaları değerlendirdi
        Burhaniye'de 315 fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu
        Çocuklardan büyüklerine huzurevinde ziyaret Minik Kalplerden büyük çınarlar...