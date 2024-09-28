Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Önemli olan bu galibiyeti istikrarlı bir hale getirmek." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mustafa Gürsel, maçı kendi evlerinde oynadıkları için kazanmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir maç çıkardılar, kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. İlk yarıda golü bulana kadar kazandığımız topları iyi değerlendirip pozisyonlara girdik. İkinci yarı da iyi başlayıp ikinci golü bulduk, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Önemli olan bu galibiyeti istikrarlı bir hale getirmek. Bugün inşallah bir başlangıç olur, bu oyun kalitesini ve istikrarını yükselterek devam ederiz. Ligde daha çok maç var, biz tamamen oyunumuza odaklanıp oyunumuzu yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."