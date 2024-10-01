Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 543 adet uyuşturucu hap, 2,30 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.

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