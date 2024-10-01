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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:35 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:35
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 543 adet uyuşturucu hap, 2,30 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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