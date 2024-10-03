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        Balıkesir'de aranan 6 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamasında aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:57
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        Balıkesir'de aranan 6 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamasında aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 418 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı.

        Uygulamalarda 2,2 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, 32 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 2 adet tabanca,10 adet fişek ile ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Trafik uygulamalarında ise 110 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 35 araç trafikten menedildi.

        Çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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