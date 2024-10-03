Balıkesir'de aranan 6 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 418 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı.

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamasında aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

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