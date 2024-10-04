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        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:34
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        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklarda uyuşturucu satan 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Bu adreslerdeki aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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