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        Balıkesir'de 2 hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:44
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        Balıkesir'de 2 hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

        Ekipler, uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan E.Ç. ile kaçak silah taşıma suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün hapse mahkum edilen Ç.C'yi (27) Avcılar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Operasyonda ayrıca Ç.C'nin üzerinde 54,39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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