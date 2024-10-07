Balıkesir'de 2 hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.
Ekipler, uyuşturucu suçundan hakkında 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan E.Ç. ile kaçak silah taşıma suçundan 15 yıl 2 ay 24 gün hapse mahkum edilen Ç.C'yi (27) Avcılar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Operasyonda ayrıca Ç.C'nin üzerinde 54,39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
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