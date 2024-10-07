Balıkesir'de 2 hükümlü yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

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