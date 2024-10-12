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        Ayvalık açıklarında 127 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 23:25 Güncelleme: 12.10.2024 - 23:29
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        Ayvalık açıklarında 127 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında can salları düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları gönderdi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 göçmen düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 23'ü çocuk 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

        Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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