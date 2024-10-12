Ayvalık açıklarında 127 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 23'ü çocuk 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 göçmen düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

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