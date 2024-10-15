Balıkesir'de jandarma ekipleri otoyolda göreve başladı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan otoyol ekipleri göreve başladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan otoyol ekipleri göreve başladı.
Otoyol Jandarma Komutanlığı, 15 Ekim tarihi itibarıyla otoyol görevini İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Müdürlüğünden devraldı.
İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen yeni araçları kullanmaya başlayan ekipler, il sınırları içinden geçen İstanbul-İzmir (O5) Otoyolu'nda yaşanabilecek trafik ve asayiş olaylarına müdahale ile trafik denetim ve kontrol faaliyetlerinden sorumlu olacak.
Yeni araçların trafik kazalarını önleme, hız denetimi ve genel güvenlik konularında önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Ayrıca, bu araçlar sayesinde otoyol kullanıcılarının daha güvenli bir seyahat deneyimi yaşaması hedefleniyor.
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