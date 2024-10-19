Aksaray'da devrilen tur otobüsünde ölen çiftin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

Kazada yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri de dün Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verilmişti.

Cenaze namazına, çiftin oğlu Özcan Tunalılar ile yakınlarının yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunalılar çiftinin oğlu Özcan Tunalılar ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisindeki kazada hayatını kaybedenlerden Hasan ve eşi Pembe Tunalılar için Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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