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        Aksaray'da devrilen tur otobüsünde ölen çiftin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitirenlerden Hasan ve eşi Pembe Tunalılar'ın cenazeleri, Balıkesir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:12
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        Aksaray'da devrilen tur otobüsünde ölen çiftin cenazesi Balıkesir'de defnedildi
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        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitirenlerden Hasan ve eşi Pembe Tunalılar'ın cenazeleri, Balıkesir'de toprağa verildi.

        Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisindeki kazada hayatını kaybedenlerden Hasan ve eşi Pembe Tunalılar için Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Tunalılar çiftinin oğlu Özcan Tunalılar ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Hasan ve Pembe Tunalılar çiftinin naaşı, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze namazına, çiftin oğlu Özcan Tunalılar ile yakınlarının yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru yola çıkan Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, 18 Ekim'de sabah Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan sürücü ise tutuklanmıştı.

        Kazada yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri de dün Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verilmişti.

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