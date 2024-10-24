Balıkesirli taksicilerden teröre tepki konvoyu

Balıkesir'de taksici esnafı, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlara destek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Şehir merkezinde araç konvoyu oluşturan taksiciler, terörü lanetleyerek toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin, etkinlikte, teröre karşı birlik vurgusu yaparak, "Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız." dedi.