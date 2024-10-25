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        Balıkesir'de aranan 41 kişi yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:24
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        Balıkesir'de aranan 41 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 kişi yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Toplam 228 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlünün de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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