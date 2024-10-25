AB tescilli Edremit zeytinyağının yurt dışı tanınırlığının artırılması hedefleniyor

Avrupa Birliği (AB) tescilli Edremit zeytinyağının "Birleşmiş Milletlerin (BM) Seçilmiş Tescilli Türk Coğrafi İşaretlerinin Türkiye ve Yurt Dışında Markalaşma ve Ticarileştirme Stratejileri Projesi"ne seçildiği bildirildi.

Edremit Ticaret Odasından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) temsilcileri ile çevrimiçi toplantı yapıldığı belirtildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe ile Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in de yer aldığı toplantıda, coğrafi işaretlerin yönetimi, markalaşması ile pazarlanması konuları üzerinde durulduğu dile getirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"WIPO, 'Seçilmiş Tescilli Türk Coğrafi İşaretlerinin Türkiye ve Yurt Dışında Markalaştırılması ve Ticarileştirilmesi-Aşama 1' projesini başlattı. Bu proje, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan ve Türkiye'den seçilmiş tescilli coğrafi işaretlerin değerini, tanınırlığını ve pazardaki konumunu artırmayı hedefliyor. Projede, seçilen coğrafi işaretlerin üreticileri veya ilgili birliklerle yakın işbirliği içinde çalışarak, bu grupların coğrafi işaretlerin kolektif yönetimi, ürün markalaşması ve pazarlama konusundaki becerilerini geliştirmeye odaklanacak. Ayrıca, Türkiye'nin ana ticaret ortaklarına odaklanarak, seçilen coğrafi işaretlerin nitelikleri hakkında yerel ve uluslararası paydaşlar arasında farkındalık yaratılması amaçlanıyor."