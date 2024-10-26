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        Erdek ilçesinde zeytin kırma mesaisi sürüyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde toplanan yeşil zeytinler, kırma işlemine tabi tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:15
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        Erdek ilçesinde zeytin kırma mesaisi sürüyor
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde toplanan yeşil zeytinler, kırma işlemine tabi tutuluyor.

        İlçede yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Selam da deden kalma kırma zeytin işini yıllardır devam ettiriyor.

        Kendisine ait işletmede zeytin kırma işini gerçekleştiren Selam, AA muhabirine, Girit göçmeni olduğunu ve dedelerinden gördüğü kırma zeytin işini yıllardır sürdürdüğünü anlattı.

        Selam, kendisinin aynı zamanda zeytin üreticisi olduğunu belirterek, "Erdek halkına ve buraya turist olarak gelenlere satış yapıyorum. Makine kullanmadan amatör tezgahımızın üzerinde tokmak yardımıyla zeytinlerimizi kırıyoruz. Girit'ten göç eden atalarımızın oralarda yaptığı işi burada devam ettiriyorum." dedi.

        Zeytini kırarken çok ezilmemesine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Selam, zeytinyağı üretiminin püf noktalarına ilişkin de bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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