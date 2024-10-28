Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kapsamında, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Barosu Başkanı Hakan Topaloğlu, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, STK’lar ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende ilk olarak Balıkesir Valiliği, İl Garnizon Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu.

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