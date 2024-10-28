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        Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kapsamında, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu

        Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri; Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:48 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:48
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        Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kapsamında, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu
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        Balıkesir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri; Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

        Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende ilk olarak Balıkesir Valiliği, İl Garnizon Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu.

        Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Barosu Başkanı Hakan Topaloğlu, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, STK’lar ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

        Tören, çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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