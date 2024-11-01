Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" kapsamında ilk hasat yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde ilk hasat yapıldı.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'a ait çiftlikte yapılan hasatta konuşan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, zeytinde bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu anlattı.

Zeytinde "var yılı" dedikleri sezonu yaşadıklarını belirten Baysal, "En büyük temennimiz üründeki bolluğun, çiftçilerimizin gelirlerinde de yaşanmasıdır." dedi.