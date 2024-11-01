Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik botu "KB-115", "TCSG-28" ve "KB-40" ile bölgeye ulaşan ekipler, 143 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar "MORAD-12" sayesinde de Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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