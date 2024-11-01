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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:25 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:25
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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirdi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar "MORAD-12" sayesinde de Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-115", "TCSG-28" ve "KB-40" ile bölgeye ulaşan ekipler, 143 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

        Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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