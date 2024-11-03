Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de yaklaşık 11 asırlık ağaçtan zeytin hasadı

        Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde 1080 yıllık anıt ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de yaklaşık 11 asırlık ağaçtan zeytin hasadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde 1080 yıllık anıt ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

        Altınova Mahallesi'nde bir çiftliğin bahçesindeki yaklaşık 11 asırlık ağaçtan festivale katılanların hasat ettiği zeytinler fabrikada sıkılarak yağa dönüştürüldü.

        Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın, anıt ağaçlar konulu bir sunum yaptığı etkinlikte ayrıca geleneksel yöntemle zeytinyağı sıkımı ve zeytinyağı sabunu yapımı da katılımcılara sunuldu.

        Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in de dalından topladığı zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen zeytinyağı, alkışlar arasında oluktan aktı. Yaklaşık 11 asırlık ağacın meyvesinden elde edilen ilk zeytinyağı katılımcılara tattırıldı.

        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir bahçede zeytinyağı etkinliği yaptıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz alanda anıt ağaçlarımız var. Bu anıt ağaçlar şu anda yaşları 500 ile 1100 yaş arasındaki ağaçlarımız. Biz burada hep birlikte bugün bu ağaçların meyvesini toplayıp yani zeytinyağı sıkacağız ve buradan çıkarttığımız yağı hep birlikte burada paylaşacağız ve tadacağız." diye konuştu.

        Ayvalık zeytinyağını özellikli kılan unsurlardan birinin 300 yılın üzerindeki ağaçların meyvesini kullanmak olduğunu anlatan Uçar, "2 milyon ağacımızın, 1 milyon 400 bini 300 yaş ve üzerinde. Bu ağaçlardan almış olduğumuz meyvelerin suları yani zeytinyağları da çok özellikli yağlar. Onun için bu bölgedeyiz ve bu bölgede hasadı gerçekleştireceğiz." dedi.

        Uçar, taklit ve tağşişin üreticinin emeğini çalan, markaların değerini, kentin marka değerini düşüren ve buna bağlı olarak da tüketicinin güvenini sarsan, tüketiciyi zarara uğratan bir unsur olduğuna vurgu yaptı.

        Ayvalık zeytinyağının taklit edilen ilk 3 üründen biri olduğunu anlatan Uçar şunları kaydetti:

        "Bununla ilgili ciddi çabalarımız var. E-ticaret siteleriyle sosyal medya sayfalarındaki satışlarla ilgili bazı sorunlarımız var. Bunları gidermek için çaba sarf ediyoruz. İlgili kurumlarla irtibat halindeyiz. Sahte firma ve sahte markalar var. Yani adresleri belli olmayan, gidildiğinde adresinde bulunamayan işletmeler var. Merdiven altı dolum yapılan yerler var. Bunlarla ilgili ciddi takip halindeyiz. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden çalışmalar yürütüyoruz. Cumhuriyet savcılıklarımıza suç duyurularında bulunuyoruz. Bunun engellenmesiyle ilgili ciddi çabalar sarf ediyoruz."

        Uçar, sözlerini, "Tüketicimize önerimiz Ayvalık zeytinyağı almak istiyorlarsa öncelikle markalı ve coğrafi işaretli ürünleri tercih etsinler. Bunun üzerine ilaveten birazcık damak tadıyla ilgili bilgi sahibi olsunlar. Ürünleri tadarak genelde aynı yerlerden alsınlar, sürekli değiştirmesinler. Sosyal medya sayfalarında çok ucuz ürünleri almasınlar." diye tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz (2)
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz (2)
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de zeytin festivalinde konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de zeytin festivalinde konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz
        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de okul açılışına katıldı
        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de okul açılışına katıldı
        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı