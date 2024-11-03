Balıkesir'de yaklaşık 11 asırlık ağaçtan zeytin hasadı

Ayvalık'ta "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde 1080 yıllık anıt ağaçtan zeytin hasadı yapıldı.

Altınova Mahallesi'nde bir çiftliğin bahçesindeki yaklaşık 11 asırlık ağaçtan festivale katılanların hasat ettiği zeytinler fabrikada sıkılarak yağa dönüştürüldü.

Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın, anıt ağaçlar konulu bir sunum yaptığı etkinlikte ayrıca geleneksel yöntemle zeytinyağı sıkımı ve zeytinyağı sabunu yapımı da katılımcılara sunuldu.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir bahçede zeytinyağı etkinliği yaptıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz alanda anıt ağaçlarımız var. Bu anıt ağaçlar şu anda yaşları 500 ile 1100 yaş arasındaki ağaçlarımız. Biz burada hep birlikte bugün bu ağaçların meyvesini toplayıp yani zeytinyağı sıkacağız ve buradan çıkarttığımız yağı hep birlikte burada paylaşacağız ve tadacağız." diye konuştu.

Ayvalık zeytinyağını özellikli kılan unsurlardan birinin 300 yılın üzerindeki ağaçların meyvesini kullanmak olduğunu anlatan Uçar, "2 milyon ağacımızın, 1 milyon 400 bini 300 yaş ve üzerinde. Bu ağaçlardan almış olduğumuz meyvelerin suları yani zeytinyağları da çok özellikli yağlar. Onun için bu bölgedeyiz ve bu bölgede hasadı gerçekleştireceğiz." dedi.

Uçar, taklit ve tağşişin üreticinin emeğini çalan, markaların değerini, kentin marka değerini düşüren ve buna bağlı olarak da tüketicinin güvenini sarsan, tüketiciyi zarara uğratan bir unsur olduğuna vurgu yaptı.