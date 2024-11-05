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        Balıkesir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:02
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        Balıkesir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12’si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından, hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulup içerisindeki 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bu göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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