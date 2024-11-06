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        Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

        Balıkesir'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:35
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        Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
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        Balıkesir'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla Recep Özdemir'e (57) 3 el ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Müteahhitlik yaptığı öğrenilen Özdemir'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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