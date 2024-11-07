Balıkesir'deki silahlı saldırının zanlısı ve kaçmasına yardım eden iki şüpheli tutuklandı Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.11.2024 - 20:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:28 facebook

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