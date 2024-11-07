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        Balıkesir'deki silahlı saldırının zanlısı ve kaçmasına yardım eden iki şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:28
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        Balıkesir'deki silahlı saldırının zanlısı ve kaçmasına yardım eden iki şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir’de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

        Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Recep Özdemir (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polisin başlattığı soruşturmada olay yerinde 4 kovan ve 1 deforme çekirdek bulunurken, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin A.Ö. olduğunu belirledi.

        A.Ö'nün aynı zamanda, hayatını kaybeden Recep Özdemir ile husumetli olduğu tespit edildi.

        Olayın koyu renkli bir araçla gerçekleştirildiği belirleyen polis ekipleri, araçla ilgili de çalışma başlattı.

        Aracı G.K. isimli şahsın kullandığı belirlenmesinin ardından G.K. gözaltına alındı.

        G.K. ifadesinde A.Ö'yü Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde M.A'nın evine götürdüğünü itiraf etti.

        Eve düzenlenen operasyonda A.Ö tabancayla birlikte yakalandı.

        Şüpheli A.Ö. ve olay sonrası kaçmasına yardım eden G.K. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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