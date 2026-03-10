Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de "BaunTECH Talks" programı düzenlendi

        Balıkesir Teknokent tarafından "BaunTECH Talks" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 17:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "BaunTECH Talks" programı düzenlendi

        Balıkesir Teknokent tarafından "BaunTECH Talks" programı gerçekleştirildi.

        Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece savunma sanayisinden ibaret olmadığını söyledi.

        Milli Teknoloji Hamlesi'nin sağlık ve ekonomi alanındaki kritik önemine dikkati çeken Aksakal, salgın döneminde ülkelerin birbirine solunum cihazı vermediğini hatırlattı.

        Aksakal, Türkiye'nin o dönemde kendi cihazını geliştirdiğini belirterek, "Türkiye'deki bir girişim, farklı kurumların desteğiyle cihazı geliştirerek büyük bir boşluğu doldurdu. Eğer dışa bağımlı olsaydık sistem bizi oyunun dışına attığında ekonomik ve hayati zorluklarla karşı karşıya kalırdık. Günümüz coğrafyasında yaşanan olaylar bu çalışmaların ne kadar özgün ve milli olması gerektiğinin önemini bizlere bir daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

        "Yeni nesil girişimcilerin en büyük hatası pazar ihtiyacını analiz etmeden ürün geliştirmek oluyor. Eskiden teknoloji 10 yılda bir yenilenirken artık bir ay sonra her şey değişebiliyor. Başlangıç noktasından çıkan ve sizden çok önde olan bir ülkeyi veya firmayı aynı hızda koşarak yakalayamazsınız. Çizginin dışında olmak istiyorsanız, o kişinin gittiği yolu tahmin edip doğrudan o noktaya çalışmanız gerekir. Yani giden trenin arkasından koşmak yerine, trenin varacağı noktada hazır olmalısınız."

        Konuşmanın ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir, İrem Bayraktar Aksakal'a günün anısına hediye takdim etti.

        Program, "Fikirden etkiye, bilimde, teknolojide ve yönetimde kadın gücü" panelinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Başkan Akın Havranlı hemşehrileriyle aynı sofrada buluştu
        Başkan Akın Havranlı hemşehrileriyle aynı sofrada buluştu
        Zafer Uysal: "Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız"
        Zafer Uysal: "Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız"
        Balçocuk Gündüz Bakımevlerinin sayısı artacak
        Balçocuk Gündüz Bakımevlerinin sayısı artacak
        Balıkesir'in tanınmış esnafından Sinan Ergüven'in cenazesi toprağa verildi
        Balıkesir'in tanınmış esnafından Sinan Ergüven'in cenazesi toprağa verildi
        Gömeç'te KADES uygulaması broşürü dağıtıldı
        Gömeç'te KADES uygulaması broşürü dağıtıldı
        İş adamı Sinan Ergüven son yolculuğuna uğurlandı
        İş adamı Sinan Ergüven son yolculuğuna uğurlandı