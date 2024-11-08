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        Sürekli hapşıran kedi, insanlarda kullanılan septal buton uygulamasıyla tedavi edildi

        İLKAN TOPRAK - Balıkesir'de damak yarığı nedeniyle sürekli hapşıran kedi, insan burnundaki bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemeyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:33
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        Sürekli hapşıran kedi, insanlarda kullanılan septal buton uygulamasıyla tedavi edildi
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        İLKAN TOPRAK - Balıkesir'de damak yarığı nedeniyle sürekli hapşıran kedi, insan burnundaki bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemeyle sağlığına kavuştu.

        British cinsi 1,5 yaşındaki "Şahika" adlı kedinin sahibi Melike Bali, damak yarığından dolayı günde yaklaşık 100 kez hapşıran, beslenme ve su içmede zorlanan "can dostunu" Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

        Kediyi muayene eden Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksen Ayalp, hayvanlarda ölümlere yol açabilen bu rahatsızlığı tedavi etmek için farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

        İnsanların burunlarında oluşan deliklerin kapatılmasında kullanılan septal buton uygulamasını ekibiyle yapan Ayalp, Şahika'nın iyileşmesini sağladı.

        - "Malzeme damaktaki yarığı kapattığı gibi kısa süreli anestezi altında oldu"

        Prof. Dr. Göksen Ayalp, AA muhabirine, kedinin kendilerine getirilmeden önce söz konusu rahatsızlığı için iki kez ağız içinden ameliyat edildiğini söyledi.

        Damak yarığı geniş olması nedeniyle ameliyatlarla kapatılamayan rahatsızlığın Şahika için hayati tehlike oluşturduğunu belirten Ayalp, şunları kaydetti:

        "Muayeneler sonrası ameliyata karar verdik. Bu ameliyatın farklı teknikleri var. Ameliyatın riskleri olduğu için farklı bir işlem uygulamaya karar verdik ve planımızı yaptık. Aslında insanlarda burun içinde kullanılan bir malzemeyi kullandık. Kullandığımız malzeme, silikon tıbbi bir malzeme. Bu malzeme damağındaki yarığı kapattığı gibi kısa süreli anestezi altında oldu, uzun ameliyatlara gerek olmadı.

        Yaptığımız araştırmalara göre, bu malzemeyle (bir kediye) yapılan ameliyat, Türkiye'de bir ilk. O anlamda klinik bir önemi var. İnsanlarda kullanılan bu tıbbi malzemeyi ilk defa bir kedide kullandık. Yurt dışında da çok sınırlı sayıda bilgi var bu konuda. Dünyada daha önce 5 kedide kullanılmış."

        Hayvanlardaki bu tür vakalarda septal buton uygulamasının uzun vadede yararlı olacağına inandığını dile getiren Ayalp, "Şahika"nın birkaç sene aralıklarla değiştirilerek bu malzemeyle hayatına devam edebileceğini, başka bir müdahaleye gerek duymayacağını öngördüğünü ifade etti.

        - "Bazen tıkanacak seviyede nefessiz kalmasına sebep oluyordu"

        Şahika'nın sahibi Melike Bali de kediyi bir yıl önce arkadaşının sokakta bulduğunu, tedavi ettirdikten sonra sahiplendiğini ancak evindeki diğer kediyle anlaşamadığı için Şahika'yı kendisine verdiğini anlattı.

        Kediye iki aydır baktığını dile getiren Bali, damak yarığı nedeniyle iki kez ameliyat geçirmesine rağmen dikişlerin tutmadığını, açıldığını belirtti.

        Hayvanın rahatsızlığının çaresinin olmadığının söylendiğini aktaran Bali, Prof. Dr. Ayalp'in septal buton uygulamasını yaparak kediyi gözlemlemeyi önerdiğini kaydetti.

        Operasyonun 25 Ekim'de gerçekleştirildiğini, 10 gün sonra da dikişlerinin alındığını anlatan Bali, şunları kaydetti:

        "Hayat şartlarında çok büyük bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Yemek yerken, su içerken, tüylerini yaladığında o yarığın içine kaçan tüm parçalar sürekli öksürtüp, sürekli hapşırtıp bazen tıkanacak seviyede nefessiz kalmasına sebep oluyordu. Yaklaşık günde 100 defa hapşıran kedi şu anda 10 defa ya hapşırıyor ya hapşırmıyor. İştahı yerine geldi artık ilk defa evde miyavladığını duyuyorum. İyi ki hocamızı bulduk, iyi ki burayı keşfettik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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