Sürekli hapşıran kedi, insanlarda kullanılan septal buton uygulamasıyla tedavi edildi

İLKAN TOPRAK - Balıkesir'de damak yarığı nedeniyle sürekli hapşıran kedi, insan burnundaki bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemeyle sağlığına kavuştu.

British cinsi 1,5 yaşındaki "Şahika" adlı kedinin sahibi Melike Bali, damak yarığından dolayı günde yaklaşık 100 kez hapşıran, beslenme ve su içmede zorlanan "can dostunu" Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Kediyi muayene eden Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksen Ayalp, hayvanlarda ölümlere yol açabilen bu rahatsızlığı tedavi etmek için farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

"Muayeneler sonrası ameliyata karar verdik. Bu ameliyatın farklı teknikleri var. Ameliyatın riskleri olduğu için farklı bir işlem uygulamaya karar verdik ve planımızı yaptık. Aslında insanlarda burun içinde kullanılan bir malzemeyi kullandık. Kullandığımız malzeme, silikon tıbbi bir malzeme. Bu malzeme damağındaki yarığı kapattığı gibi kısa süreli anestezi altında oldu, uzun ameliyatlara gerek olmadı.

Yaptığımız araştırmalara göre, bu malzemeyle (bir kediye) yapılan ameliyat, Türkiye'de bir ilk. O anlamda klinik bir önemi var. İnsanlarda kullanılan bu tıbbi malzemeyi ilk defa bir kedide kullandık. Yurt dışında da çok sınırlı sayıda bilgi var bu konuda. Dünyada daha önce 5 kedide kullanılmış."