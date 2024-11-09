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        Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 3 kişinin tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince sağlandı

        Balıkesir'de, Marmara Adası ve Avşa Adası'nda geçirdikleri inme rahatsızlığı nedeniyle tıbbi desteğe ihtiyaç duyan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla zorlu hava şartlarına rağmen Erdek ilçesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:53
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        Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 3 kişinin tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince sağlandı
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        Balıkesir'de, Marmara Adası ve Avşa Adası'nda geçirdikleri inme rahatsızlığı nedeniyle tıbbi desteğe ihtiyaç duyan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla zorlu hava şartlarına rağmen Erdek ilçesine ulaştırıldı.

        Sahil Güvenlik Güney Marmara Hareket Merkezi'ne 112 Acil Çağrı Merkezince aktarılan ihbarlarda, Marmara Adası'nda 74 yaşındaki E.E. isimli erkek ile 76 yaşındaki M.Ö. adlı kadının, Avşa Adası'nda ise 65 yaşındaki M.Y. isimli erkeğin inme nedeniyle tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

        Bunun üzerine Erdek'ten görevlendirilen "TSCG-85" sahil güvenlik botu, Marmara ve Avşa'dan tahliyeleri olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen gerçekleştirdi.

        Emniyetli şekilde Erdek şehir iskelesinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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