AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AK Parti Ayvalık’ta 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur yaptığı konuşmada "Hem genel idarede bakanlıklarımızın eliyle hem de yerel yönetimlerde halkımızın, vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle 22 yıl boyunca girmiş olduğumuz 17 seçimde ipi göğüsledik. Bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdik." dedi.

Uygur, partisinin Ayvalık’ta 8. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yılının Türk milletinin teveccühüyle iktidarda geçtiğini söyledi. "Hem genel idarede bakanlıklarımızın eliyle hem de yerel yönetimlerde halkımızın, vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle 22 yıl boyunca girmiş olduğumuz 17 seçimde ipi göğüsledik. Bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdik." diyen Uygur, şunları dile getirdi:

"Buraya gelmeden önce cuma günü MYK toplantımız vardı. Cumhurbaşkanımız, sıklıkla ifade ediyor. 22 yıllık süreçte partimizin yaptığı bu dev hamleleri sıklıkla milletimize hatırlatmamız gerekiyor ama önce partililer olarak bizlerin bunları unutmaması lazım. Bazen içinde bulunduğumuz o döngüler içerisinde, hayat gailesi içerisinde nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım."