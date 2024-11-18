Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Ayvalık'ta 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Ayvalık’ta 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur yaptığı konuşmada "Hem genel idarede bakanlıklarımızın eliyle hem de yerel yönetimlerde halkımızın, vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle 22 yıl boyunca girmiş olduğumuz 17 seçimde ipi göğüsledik. Bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdik." dedi.

        Uygur, partisinin Ayvalık’ta 8. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yılının Türk milletinin teveccühüyle iktidarda geçtiğini söyledi.

        "Hem genel idarede bakanlıklarımızın eliyle hem de yerel yönetimlerde halkımızın, vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle 22 yıl boyunca girmiş olduğumuz 17 seçimde ipi göğüsledik. Bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdik." diyen Uygur, şunları dile getirdi:

        "Buraya gelmeden önce cuma günü MYK toplantımız vardı. Cumhurbaşkanımız, sıklıkla ifade ediyor. 22 yıllık süreçte partimizin yaptığı bu dev hamleleri sıklıkla milletimize hatırlatmamız gerekiyor ama önce partililer olarak bizlerin bunları unutmaması lazım. Bazen içinde bulunduğumuz o döngüler içerisinde, hayat gailesi içerisinde nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım."

        Gabar’da terörle mücadele edilirken bugün petrol çıkarıldığını anlatan Uygur, Hakkari'de terörle mücadele edildiğini, şimdi ise orada turizmin zirvesinde olduklarını anlattı.

        Genel kurulda AK Parti İlçe Başkanlığı’na Betül Akın’ın seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti
        Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı

        Benzer Haberler

        Bandırma yeni stadyum istiyor: Taraftarlar ve yöneticiler ortak çağrı yaptı
        Bandırma yeni stadyum istiyor: Taraftarlar ve yöneticiler ortak çağrı yaptı
        Balıkesir'de yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulanması planlanıyor
        Balıkesir'de yere çöp ve izmarit atanlara ceza uygulanması planlanıyor
        Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Balıkesir'de yerel medya mensuplarına dron kullanım eğitimi verdi
        Balıkesir'de yerel medya mensuplarına dron kullanım eğitimi verdi
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında minibüste sıkışan yaralı sürücü ku...
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında minibüste sıkışan yaralı sürücü ku...