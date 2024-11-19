Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 31 gözaltı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 430 gram kubar esrar, 176 gram kenevir tohumu, 17 gram sentetik uyuşturucu, 58 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 43 elektronik sigara, 305 eski eser, kalaşnikof silah, 15 adet uzun namlulu tüfek fişeği, uzun namlulu tüfek şarjörü, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör, 122 adet tabanca fişeği ve 3 motosiklet ele geçirildi.

Ayvalık, İvrindi, Edremit, Susurluk, Manyas, Havran, Karesi, Kepsut, Burhaniye ve Bandırma ilçelerindeki 28 kaçakçılık ve organize suç olayına karışanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Balıkesir'de jandarmanın son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 31 zanlı yakalandı.

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