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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 31 gözaltı

        Balıkesir'de jandarmanın son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 31 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 07:54 Güncelleme: 19.11.2024 - 07:54
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 31 gözaltı
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        Balıkesir'de jandarmanın son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 31 zanlı yakalandı.

        Ayvalık, İvrindi, Edremit, Susurluk, Manyas, Havran, Karesi, Kepsut, Burhaniye ve Bandırma ilçelerindeki 28 kaçakçılık ve organize suç olayına karışanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 430 gram kubar esrar, 176 gram kenevir tohumu, 17 gram sentetik uyuşturucu, 58 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 43 elektronik sigara, 305 eski eser, kalaşnikof silah, 15 adet uzun namlulu tüfek fişeği, uzun namlulu tüfek şarjörü, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör, 122 adet tabanca fişeği ve 3 motosiklet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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