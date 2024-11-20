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        Balıkesir'de buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:18 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:22
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        Balıkesir'de buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç'nin (21) Akçay Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

        Narkotik köpeği "Fırtına"nın da katılımıyla, şüphelilerin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda buzdolabına gizlenmiş 8 kilo 154 gram metamfetamin ile 163 gram kokain, 1 gram esrar, 190 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan haklarında adli tahkikat başlatılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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