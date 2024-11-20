Balıkesir'de buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da katılımıyla, şüphelilerin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda buzdolabına gizlenmiş 8 kilo 154 gram metamfetamin ile 163 gram kokain, 1 gram esrar, 190 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç'nin (21) Akçay Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

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