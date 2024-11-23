Kuzey Ege'de lodos etkili oldu

Ayrıca, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direği, yol kenarında seyreden otomobilin üzerine düştü. Araçta hasara yol açan olayın ardından direk, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Küçükköy Mahallesi'ndeki Sarımsaklı Plajları'nın bazı bölümlerinde ise çok sayıda deniz karpuzu kıyıya vurdu.

Kuzey Ege'de etkili olan lodos, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıda bağlı bazı teknelerin zarar görmesine yol açtı.

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