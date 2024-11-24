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        Balıkesir'de "oyuncak ve kumbara" müzesi açıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 51 yaşındaki iş adamı Agah Ferhatoğlu tarafından kurulan oyuncak ve kumbara müzesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:30
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        Balıkesir'de "oyuncak ve kumbara" müzesi açıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 51 yaşındaki iş adamı Agah Ferhatoğlu tarafından kurulan oyuncak ve kumbara müzesinin açılışı yapıldı.

        İş adamı Ferhatoğlu'nun, ailesinin anısını yaşatmak amacıyla Altınoluk Mahallesi kordonunda bulunan 2 katlı binayı restore ettirerek oluşturduğu "Agah Ferhatoğlu Oyuncak ve Kumbara Müzesi” düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı olan ve 2 binden fazla oyuncak ve kumbaranın sergilendiği müzenin açılışını Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç ve Agah Ferhatoğlu birlikte yaptı.

        Kara tahta ve eski okul sıralarından bir sınıfın da canlandırıldığı müzeyi gezenler, sergilenen eserleri hayranlıkla izledi.

        Açılışta yaptığı konuşmada müzecilik noktasında Edremit'in çok bereketli olduğunu belirten kaymakam Odabaş, şunları kaydetti:

        "Müzeler bakıldığı zaman mazimizin, geçmişimizin, kültürümüzün, geleneklerimizin, geleceğe aktarılması noktasında çok büyük bir önem arz ediyor. Oyuncak noktasında da ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum gazoz kapaklarını oyuncak olarak kullandığımız bir dönemdir. Şimdi artık çocukların elinde oyuncak görmek çok zor, herkesin elinde telefon, tablet var. Oyuncak dünyaları ondan ibaret. O yüzden bu müzenin de benzeri müzelerin de çocukların bizim çocukluğumuzu, geçmişteki çocukluğu anlatma noktasında çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."

        Müzenin kurucusu iş adamı Agah Ferhatoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün kendisi için çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

        Türkiye'deki ilk oyuncak müzesinin kurucusu Prof. Dr. Bekir Onur'un açılışa katılarak kendilerine destek verdiğini kaydeden Ferhatoğlu, "Oyuncak müzesi fikri benim koleksiyoner olmamdan başlıyor. Daha önce daha farklı objeleri biriktirme alışkanlığım bugün bizi bu noktaya, buradaki binayı yapmamıza ve burasını oyuncak ve kumbara müzesi haline getirmemize vesile oldu." diye konuştu.

        Müzenin Türkiye'de bulunan oyuncak ve kumbaranın bir arada yer aldığı ilk müze olduğunu anlatan Ferhatoğlu, şöyle konuştu:

        "Burada 2 binden fazla obje var. Buradaki objelerimiz ana başlıkta kız ve erkek oyuncakları, kumbaralar ve bankaların vermiş olduğu promosyonlar. Burada bakkal malzemelerimiz var, eski bakkal malzemeleri var, onları da sergiliyoruz. Onlarla birlikte eski okul malzemelerini bu müzede halkımızla buluşturuyoruz."

        Müzeyi ziyaret eden çocuklardan Mısra Erdoğan da gezdiği müzenin çok güzel olduğunu dile getirerek, sergilenen oyuncakların ise şu ankilerden daha güzel olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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