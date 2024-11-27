Balıkesir'de 1 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Araçlar ve araçlarda bulunan şişme bot ile pompalara el konuldu.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda, 3 göçmen kaçakçısı ile Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan planlı istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde iki panelvan araç takibe alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen götürmek isteyen 3 kişi ile Suriye uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

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