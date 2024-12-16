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        Balıkesir'de aranan 201 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'deyapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:05
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        Balıkesir'de aranan 201 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir’deyapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 09 – 15 Aralık 2024 tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 210 şüpheli yakalandı.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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