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        Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor

        Balıkesir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda doluluk oranları iyice azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:01
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        Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor
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        Balıkesir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda doluluk oranları iyice azaldı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BASKİ) yapılan açıklamada, Altıeylül ilçesindeki İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesinin yüzde 17,11'e, Gönen ilçesindeki Yenice Barajı'nda ise yüzde 22,25'e gerilediği bildirildi.

        Evlerdeki su tüketiminin yüzde 70'inin tuvalet ve banyolarda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan, arızalı musluklar tamir ettirildiğinde yılda 12 bin 500 litre su tasarrufu sağlanabileceği aktarıldı.

        Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su kaybına yol açtığı belirtilen açıklamada, rezervuarların kontrol edilip daha küçük hacimli modellerle değiştirilebileceği, ayrıca banyo ve tuvaletlerde muslukların vanalarının biraz kısılarak ya da su tasarrufu sağlayan perlatör aksesuarı takılarak akan sudan yüzde 50 tasarruf edilebileceği kaydedildi.

        Günlük alışkanlıklarla büyük su tasarrufları sağlanabileceği bildirilen açıklamada, "Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltarak, 4 kişilik bir ailenin yılda 13 bin 100 litre su tasarrufu yapabileceğini unutmayın." ifadesi kullanıldı.

        - "Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın"

        Duş sırasında sabunlanırken ve el yüz yıkarken musluğun açık bırakılması sonucu suyun yüzde 75'inin boşa aktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Ayrıca, bulaşıkları elde yıkamak yerine makinede yıkayarak her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasını engelleyebilirsiniz. Çamaşırları elde yıkamak yerine makinede yıkamayı tercih edin. Bu yöntemle yılda yaklaşık 9 ton su tasarrufu sağlanabilir. Sebze ve meyveleri akan su altında değil, bir kap içinde yıkayın."

        Çiftçilerin damlama sulama yöntemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabileceği, bahçe sulamalarında şebeke yerine sondaj suyu kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, bahçelerin hortum veya fıskiye yerine kovayla, araçların ise akan suyla değil, kova ve fırça yardımıyla yıkanması, halıların mümkünse silinmesi önerildi.

        Vatandaşların dışarıda gördükleri su kaçaklarını Alo 185 Hattı'na bildirmesi istenen açıklamada, "Tasarrufu alışkanlık haline getirerek yalnızca su kaynaklarının korunmasına değil, aynı zamanda geleceğe de önemli yatırım yapılmış olur. Su israfının önüne geçmek ve kaynaklarımızı korumak için her bireyin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise her evde dikkatli kullanımla israfın önüne geçilebileceğini belirterek, şunları paylaştı:

        "Suyun her damlası yaşamın kaynağıdır ve geleceğimiz için hayati önem taşır. Küresel iklim değişikliğiyle su kaynaklarımız üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Bu zorlu süreçte suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmak hem doğamıza hem de gelecek nesillerimize olan sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızdan, evlerinde ve iş yerlerinde su tüketimine azami özen göstermelerini rica ediyoruz. Alacağımız küçük önlemler, büyük farklar yaratabilir. Gelin, hep birlikte sürdürülebilir gelecek için harekete geçelim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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