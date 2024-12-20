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        Balıkesir'de aranan 45 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polisin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:02
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        Balıkesir'de aranan 45 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polisin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla il genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 30 zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı, sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklandı.

        Hükümlüler de işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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