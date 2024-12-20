Balıkesir'de aranan 45 kişi yakalandı

Balıkesir'de polisin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

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