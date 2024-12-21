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        Ayvalık'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tırın kontrolden çıkarak hendeğe devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:45
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        Ayvalık'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, tırın kontrolden çıkarak hendeğe devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Çanakkale-İzmir kara yolunda zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı bölümde kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen tır, bariyeri de aşarak yol kenarındaki hendeğe devrildi.

        Tır sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye görevlilerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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