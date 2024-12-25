Balıkesir'de şarampole devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Balıkesir-Bursa kara yolunda B.T. idaresindeki 16 AEU 298 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Karapürçek Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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