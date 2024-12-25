Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.

Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.