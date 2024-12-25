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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı

        Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:40
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.

        Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 26 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencileri ziyaretinin ardından AA muhabirinea, kazanın sabah saat 08.53'te Nergis Mahallesi'nden Pamukçu İlkokulu'na öğrenci taşıyan servis midibüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana geldiğini belirtti.

        Tüm ekiplerin ilk andan itibaren kaza yerinde müdahalelerde bulunduğunu aktaran Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu ana kadar ilk belirlemelere göre 27 öğrencimiz 2 personelin olduğu, şoför ve yanında bir kılavuzun olduğu, toplam 29 kişinin bulunduğu araçta 8 öğrencimizin durumu biraz ağır görünüyor. Diğer öğrencilerimizde de yine hafif yaralılar var ama öyle durumu ağır olan öğrencimiz görünmüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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